Deniz Türüç, Başakşehir ile sözleşmesini uzattı!

Başakşehir, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı transferde Beşiktaş ile anılan milli futbolcu Deniz Türüç ile sözleşme yeniledi.

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RAMS Başakşehir, futbolcusu Deniz Türüç’ün sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Deniz Türüç’ün sözleşmesi, 2026 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana azmi ve sahada özverili mücadelesiyle takdir toplayan Deniz Türüç’e, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Bu transfer döneminde adı Beşiktaş ile de anılan Deniz Türüç’ün Başakşehir ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024’te sona erecekti.