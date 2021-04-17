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Deniz Türüç, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç, corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Güncellenme: 23:22, 17/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Deniz Türüç, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor” dedi.

Başakşehir Corona Fenerbahçe korona sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:23:06,