Denizlispor Ankaragücü maçında üç gollü galibiyet

Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Henüz gol atamayan ve puanı bulunmayan Denizlispor ise dibe demir attı. İki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

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TFF 1. Lig’in 3. hafta karşılaşmasında Antalya’da oynanan maçta Denizlispor, MKE Ankaragücü’ne 3-0 mağlup oldu.

Ankaragücü’nün gollerini Yusuf, Ali Kaan (2) kaydetti. Ankaragücü’nden Cem Ekinci 40. dakikada, Denizlispor’dan ise Erdal Akdarı 73. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Ligdeki ilk galibiyetini alan Ankaragücü, puanını 5 yaparken, henüz golü bulunmayan Denizlispor, sıfır puanla son sırada yer aldı.

Karşılaşmanın önemli anları

GOL! 10′ Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Yusuf'un şutunda top ağlara gitti. 0-1

GOL! 20′ Sağ kanattan Erdem’in kullandığı köşe atışında kale önünde Ali Kaan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

40′ Cem Ekinci, girdiği ikili mücadelede Denizlisporlu Gökhan'a sert hareketinden dolayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

GOL! 45+2′ Mehmet Murat'ın pasında topla buluşan Ali Kaan rakip ceza alanı girdi. Kaleci Akın ile karşı karşıya kalan Ali Kaan'ın vuruşunda top ağlara gitti. 0-3

52′ Oğuz Yılmaz'ın rakip ceza alanı dışından çektiği sert şut yan kale direğinden döndü.

75′ İkili mücadelede Ariyibi'ye sert faul yapan Erdal Akdarı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

83′ Geraldo'nun ceza sahası içinden vuruşunda top ön direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Samet Özkul

Denizlispor: Stachowiak, Özer, Muhammet Gönülaçar, Oğuz, Gökhan, Darri, Muhammed Özkal (Erdal Akdarı dk. 46), Mustafa, Mehmet Ali (Okan dk. 34), Muhammet Eren (Onazi dk. 58), Tusha

Yedekler: Abdülkadir Sünger, Asım Hamzaçelebi, Bünyamin Balat, Emre Sağlık, Kadir Kurt, Hüseyin Furkan Uslu,

Teknik direktör: Bulut Turhan

Ankaragücü: Akın, Yusuf, Pinto, Sinan, Erdem, Ali Kaan (Ulaş Yılmaz dk. 90+2), Cem Ekinci, Hasan Hüseyin (Geraldo dk. 46), Mehmet Murat (Chahechouhe dk. 82), İshak (Abdullah dk. 84), Eren Derdiyok (Ariyibi dk. 61)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Şahverdi Çetin, Ulaş Yılmaz, Bartolomeu, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Goller: Yusuf (dk. 10), Ali Kaan (dk. 20 ve 45+2) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Cem Ekinci (dk. 40) (Ankaragücü), Erdal Akdarı (dk.75) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Özer, Onazi, Muhammet Gönülaçar (Denizlispor), Pinto, Erdem (Ankaragücü)