Denizlispor başkanı Ali Çetin ve taraftarlar birbirine girdi

TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor'da Başkan Ali Çetin ve taraftarlar kavgaya karıştı. Dün gece Karakurt'taki bir mekanda taraftar grubu liderleri ile buluşan Çetin ile 4 taraftar arasında kavga çıktığı öğrenildi. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

İddialara göre olaylar şöyle gelişti:

Denizlispor'un sahipsiz ve yönetimsiz kalması nedeniyle taraftarlar Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak protesto yapma kararı aldı. Bugün gerçekleşmesi planlanan protesto öncesinde Çetin taraftar grubu liderleri Karcı, Soner Civli, Adem Özben, Murat Akar'ı bulunduğu mekana çağırdı. Çetin'in kendilerinden protesto eylemi yapmamaları istediğini öne süren taraftarlar bunun karşılığında 50 bin lira teklif ettiğini ileri sürdü. Kabul etmediklerinde kendilerine ağır hakaretlerde bulunduğunu ve tehdit ettiğini ileri süren taraftarlar Çetin ile kavga etti. Her iki tarafın da alkollü olduğu ileri sürüldü. Taraftarlar fiili saldırıya maruz kaldıklarını ileri sürerek bugün Çetin hakkında suç duyurusunda bulundu. Denizlispor Başkanı Çetin'in de taraftarlar hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Denizlispor'un geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda aday çıkmamış ve kulüp ortada kalmıştı. Çetin ve yönetiminin 15 gün içinde kulübü ilgili resmi birimlere teslim etmesi bekleniyor.