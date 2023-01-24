Denizlispor Başkanı Mehmet Uz bu kez AKP’li başkanın adını bile anmadı

Ligde kalma savaşı veren Denizlispor’da kulüp başkanı Mehmet Uz basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Her toplantısında AKP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a defalarca teşekkür eden Uz bu kez adını bile anmadı.

Selami AYDIN

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TFF 1. Lig'de düşme hattında mücadele eden, 3 puanı silinen ve iki dönem transfer yasağı alan Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin “Siyasiler size destek olacak mı?” sorusuna yanıt veren Uz daha önce defalarca teşekkür ettiği AKP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın adını anmadı. Uz, “Siyasiler dediğimiz zaman, burada siyasi olarak bakıldığında bizi de siyasetçi görüyorlar. Burada büyükşehir belediye başkanımız olabilir, diğerleri olabilir. Geçen sene ben bütün kapıları tek tek çaldım. Bize formacı dediler. Eyvallah, biz formacı olduk ama takımı kurtardık. Ben o gün istifa edebilirdim. Kaç sefer insanlara gidersin. Onlar da artık vere vere bıkmışlar. Ben diyorum ki vermeyelim şirketleşelim” diye yanıt verdi.

ZOLAN’I ADRES GÖSTERDİ

Puan silme cezasının geçmiş dönemlerde mali kriterlerin yerine getirilmemesi nedeniyle geldiğini belirten Uz, “Transfer yasağımız geçmiş dönem borçlarından kaynaklı. Ben ne yapabilirim? ‘Şu anda bu işi başaramıyorum’ dedim ve kongre kararı aldım. Yapamıyorsam da diyorum. Varsa bir arkadaşımız çıksın kongrede aday olsun. Çıkarsın, aday olursun. Bana gelmeyin. Büyükşehir belediye başkanının yanına gidersin. Basın toplantısı yaparsın adayım dersin. İki kongrede kimse çıkmadı. Çıkmıyorsanız da konuşmayın. Yapılanlara destek olun” ifadelerini kullandı.

“YÖNETİM NE KADAR ÖDEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ”

Gazetecilerin yönetim kurulunun kulübe ne kadar destek olduğu yönündeki sorusuna da açık bir şekilde yanıt vermeyen Uz, “Rakamsal olarak tam boyutunu değil… Tamamını şu anda tam sayı olarak veremem. Çünkü bunu kayıt altına alıyorlar. Geçenlerde diyorlar ki başkan kaç para verdi? Efendim o ne verdi. Bu zapt altına geçmiş gibi oluyor. Şöyle bir gerçek var. Geçen sene 80 milyon bütçe yönettik, şu anda 40 milyon yönettik. 120 milyon liranın nereden geldiğini düşünürseniz bunların içinde bağışlarımız var, reklamlarımız var, yönetici arkadaşların paraları var. Bu şekilde değerlendirin yani. Görevi bıraktığımız gün varsa zaten temliğimizi görecek herkes” ifadelerini kullandı.

“KULÜBÜ TERK ETME LÜKSÜM YOK”

Kulübü başsız bırakmayacağını belirten Uz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim kulübü terk etme lüksüm yok. Kayyuma bırakma lüksüm yok. Kulübü başsız bırakmam. Ayrılmak isteyen yöneticiler olursa ‘eyvallah' diyeceğiz. Davet usulü bir yönetim oluşturup daha sonra kongre ile yolumuza devam ederiz. Bulacağız 20-30 yiğit getireceğiz yönetime devam edeceğiz. Sezon sonuna kadar kulübü ligde tutmak için mücadele vereceğim. 16 maçımız kaldı. Ligde kalacak puanları toplayacağız. 3 puan silme cezası için tahkim kuruluna itiraz ettik. Sosyal medyada sürekli eleştirenler oluyor. Destek vermiyorsanız çenenizi kapatın, yorum yapmayın. Yönetimin verdiği paraların hiçbirinin teminatı yok. Geçmiş yönetim temlik almış paraları ödeniyor. Biz temlik almadık. Her ay 2,5 milyon lira maliyet var. Bunu yönetim veriyor karşılıksız olarak. Kulübün toplam borcu 220 milyon lira.”