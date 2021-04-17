Denizlispor BB Erzurumspor maçına Rashani damgası… Rodallega’dan akıl almaz gol

Süper Lig’in 35. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligde son iki sırada yer alan takımların Denizli Atatürk Stadyumu’ndaki mücadelesine, oyuna sonradan giren BB Erzurumspor’un Kosovalı kanat oyuncusu Rashani damga vurdu. Denizlispor’da ise Rodallega’nın çabası yetmedi. BB Erzurumspor filelerini iki kez sarsan Rodallega’nın ilk golü, uzun süre hafızalardan silinmeyecek nitelikteydi.
Maça çok hızlı başlayan BB Erzurumspor, henüz 2. dakikada Emrah Başsan ile öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca BB Erzurumspor, soyunma odasına tek gollü avantajla girdi. İkinci yarıya ise Denizlispor iyi başladı. 46. dakika oynanırken sahneye çıkan Rodallega, orta sahadan yaptığı muhteşem vuruşla, biraz önde olan BB Erzurumspor kalecisi Mehmet Göktuğ Bakırtaş’ı avladı. Bu akıl almaz gol sonrası moral bulan Denizlispor, 64. dakikada Rodallega ile bir gol daha buldu.
OYUNA GİRDİ MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Skoru korumak için savunmaya çekilen Denizlispor karşısında baskı kuran BB Erzurumspor’da, 56. dakikada Novikovas’ın yerine oyuna dahil olan Rashani maçın kaderini değiştirdi. 79. dakikada Denizlispor ağlarını havalandıran Rashani, takımına beraberliği getirdi. İki takımın da galip gelmek için çabaladığı dakikalarda Rashani, bir kez daha sahneye çıktı. 86. dakikada attığı golle takımına üç puan kazandırdı.
Kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılan BB Erzurumspor, dokuz maç sonra galip gelerek puanını 31 yaptı ve ligde kalma umutlarını tazeledi. 26 puanda kalan Denizlispor ise düşme hattından kurtulma şansını zora soktu.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- GOL! 2′ Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleciden dönen topu önünde bulan Emrah'ın sol köşeye bıraktığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
- 16′ Sakıb'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topu kontrol eden Mustafa'nın şutu savunmaya çarparak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
- 16′ Kontra atağa çıkan Erzurumspor'da Gomes'in savunma arkasına bıraktığı topla buluşan Emrah, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği sert şut az farkla üstten auta gitti.
- 20′ Diskerud'un savunma arkasına gönderdiği pasta Sacko'nun vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
- 28′ Ceza sahasının ön çizgisinde Schwechlen sert şutunda kaleci Cenk topu çelerken, boşta kalan meşin yuvarlağı Diskerud uzaklaştırdı.
- 41′ Murawski'nin yaptığı ortada topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu yerden sekerek kale direğinin üstünden aut çıktı.
- GOL! 46′ Erzurumsporlu oyuncuların anlaşmazlığıyla topu önünde bulan Rodallega, orta saha çizgisine yakın bir yerden vurduğu sert şutta kaleciyi önde avlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
- 55′ Mehmet Murat'ın pasıyla buluşan Omolo'nun ceza sahasının sağından çektiği sert şut uzak direğin yanında dışarıya çıktı.
- GOL! 64′ Sakıb'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega, meşin yuvarlağa plase vurarak ağlarla buluşturdu. 2-1
- GOL! 79′ Ceza sahasına yapılan ortada Oltan'nın indirdiği topla buluşan Rashani'nin şutu savunmaya sekerek ağlara gitti. 2-2
- GOL! 86′ Omolo ile verkaç yaparak ceza sahası içerinde topla buluşan Rashani, yerden düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-3