Denizlispor BB Erzurumspor maçına Rashani damgası… Rodallega’dan akıl almaz gol

Süper Lig’in 35. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligde son iki sırada yer alan takımların Denizli Atatürk Stadyumu’ndaki mücadelesine, oyuna sonradan giren BB Erzurumspor’un Kosovalı kanat oyuncusu Rashani damga vurdu. Denizlispor’da ise Rodallega’nın çabası yetmedi. BB Erzurumspor filelerini iki kez sarsan Rodallega’nın ilk golü, uzun süre hafızalardan silinmeyecek nitelikteydi.

Maça çok hızlı başlayan BB Erzurumspor, henüz 2. dakikada Emrah Başsan ile öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca BB Erzurumspor, soyunma odasına tek gollü avantajla girdi. İkinci yarıya ise Denizlispor iyi başladı. 46. dakika oynanırken sahneye çıkan Rodallega, orta sahadan yaptığı muhteşem vuruşla, biraz önde olan BB Erzurumspor kalecisi Mehmet Göktuğ Bakırtaş’ı avladı. Bu akıl almaz gol sonrası moral bulan Denizlispor, 64. dakikada Rodallega ile bir gol daha buldu.

OYUNA GİRDİ MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Skoru korumak için savunmaya çekilen Denizlispor karşısında baskı kuran BB Erzurumspor’da, 56. dakikada Novikovas’ın yerine oyuna dahil olan Rashani maçın kaderini değiştirdi. 79. dakikada Denizlispor ağlarını havalandıran Rashani, takımına beraberliği getirdi. İki takımın da galip gelmek için çabaladığı dakikalarda Rashani, bir kez daha sahneye çıktı. 86. dakikada attığı golle takımına üç puan kazandırdı.

Kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılan BB Erzurumspor, dokuz maç sonra galip gelerek puanını 31 yaptı ve ligde kalma umutlarını tazeledi. 26 puanda kalan Denizlispor ise düşme hattından kurtulma şansını zora soktu.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI