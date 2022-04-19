Denizlispor İstanbulspor maçında gol düellosu
Sahasında İstanbulspor'u konuk eden Denizlispor, yedi golün atıldığı maçtan galibiyetle ayrılarak düşme hattından çıktı.
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 4-3 mağlup etti.
Denizlispor’un gollerini Ömer (2), İlhan ve Lopes kaydederken, İstanbulspor’un tüm gollerini Rroca atarak Hat-Trick yaptı.
Bu galibiyetle puanını 39’a yükselten Denizlispor, maç fazlasıyla düşme hattından kurtuldu. Süper Lig’e yükselme yarışında yara alan İstanbulspor ise 54 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
3′ Özer'in ceza sahası ön çizgisinden çektiği şutta top üst direkten oyun alanına geri döndü.
GOL! 11′ Gerçekleşen kontra atakta Mayi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
25′ Mayi'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topla buluşan Özer'in şutunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.
GOL! 28′ Denizlispor savunmasının çizgiden çevirdiği topu önünde bulan Rroca, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
GOL! 39′ Mehmet'in uzun pasında topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Rcoca yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
GOL! 40′ Savunmanın kafayla kaleciye attığı pasta araya giren İlhan, kontrol ettiği topu ağlarla buluşturdu. 2-2
GOL! 43′ Ali'nin kullandığı serbest vuruşta karambolden dönen topu önünde bulan Rroca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3
53′ Mayi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Ömer, topu az farkla direğin üstünden dışarı gönderdi.
GOL! 70′ ceza sahası dışından Lopes'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3
GOL! 73′ Lopes'in sağ kanattan gönderdiği ortada Ömer’in yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti. 4-3