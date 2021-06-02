Denizlispor taraftar token çıkaracak

Süper Lig’den düşen ve Başkan Ali Çetin'in 85 milyon lira borç açıkladığı Denizlispor kripto para çıkarıyor. Denizlispor Kulübü'nün Bitci Teknoloji adlı firma ile işbirliği yaparak Taraftar Token isminde kripto para üreteceği açıklandı. Türk yazılımcı ve mühendisler tarafından geliştirildiği belirtilen token’a sahip olan taraftarların mobil uygulama ile kendisine sunulacak kampanyalardan faydalanacağı belirtildi.

Taraftarların token’ları istedikleri zaman Türk Lirasına çevirebilecekleri kaydedildi.

SÜREKLİ GELİR ELDE EDİLECEK

Bitci Teknoloji firması yetkilisi Onur Altan Tan yaptığı açıklamada, “Bodrum merkezli bir firma olarak, ‘komşumuz' diyebileceğimiz; Ege'nin ve Türkiye'nin sembol kulüplerinden Denizlispor ile böylesine bir anlaşmayı yapmak bizler için de gurur verici” diye konuştu.

Kulüp başkanı Çetin ise, “Denizlispor için son derece faydalı olacak, sürekli olarak gelir getirme potansiyeli bulunan bir projeye imza atmış bulunmaktayız. Göreve başladığımız günden itibaren sürekli olarak gelir kaynakları üretmeye çalıştık. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Denizlispor'un karşılıksız gelir kaynakları bularak ekonomik açıdan rahatlamasıdır. Denizlispor Taraftar Token sayesinde hem taraftarlarımız, hem kulübümüz kazanacak” ifadelerini kullandı.