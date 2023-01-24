Denizlispor umut tüketiyor

Deplasmanda Rizespor'la karşı karşıya gelen Denizlispor, rakibine yenilerek kümede kalma yolunda avantaj kaybetti.

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Spor Toto 1. Lig’in ikinci yarısında Eyüpspor’un ardından Çaykur Rizespor’a da mağlup olan Altaş Denizlispor, 12 puanda kalarak 18’inci basamaktan yukarı çıkamadı. Teknik direktör Giray Bulak ise hem eksik kadrodan hem de hakem yönetiminden yakındı.

Rize’ye çok eksikle geldiklerini belirten deneyimli teknik adam, “Gökhan Süzen bir hafta takımla çalışamadı. Kendisi iğneyle oynamak zorunda kaldı. Hastalıktan dolayı da 3 futbolcumuz bizimle olamadı. Rakibimiz maç içinde iyi hamleler yaparken, biz ise o hamlelere cevap verecek oyuncular bulamadık” dedi.

Hakem yönetimini de eleştiren Giray Bulak, “Bu hafta yine VAR’da sıkıntı yaşayan biz olduk. Geçen hafta evimizde penaltımız verilmedi. Çaykur Rizespor maçında ise rakibimizin attığı ilk golde faul vardı. Oyun devam etti ve akabinde penaltı kararı çıktı. Orta sahada yapılan pozisyonda faul yapıldı ama hakem arkadaş onu görmedi. VAR’daki hakem de pozisyonu görmedi ve pozisyon gelip penaltı oldu. Sonuçta geriye düştük. Hakemliği bırakmış kişileri VAR’a koyuyorlar. Bu kişileri hakemlikten aldıysanız niye VAR’a koyuyorsunuz. Bunu sorgulamak lazım. Neticede Çaykur Rizespor’un derin bir kadrosu var, iyi bir ekibi var. İnşallah Süper Lig’e çıkan takımlardan bir tanesi Çaykur Rizespor olur” diye konuştu.