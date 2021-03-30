Denizlispor’a bir şok daha, Pantilimon takımdan ayrıldı

Süper Lig'de pazartesi akşamı Fenerbahçe'nin konuğu olacak Denizlispor'da Costel Pantilimon takımdan ayrıldı. Yeşil siyahlıların sezon başında transfer ettiği 34 yaşındaki Romanyalı kaleci alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Denizlispor yöneticilerinin iki gün süren uğraşlarının sonuç vermediği futbolcunun Denizli'den ayrıldığı öğrenildi. Ödemeler konusunda uzun süredir sorun yaşayan futbolcu bu nedenle ilk 11'de yer almak istemiyordu. Denizlispor ligde son 9 maçında kaleyi Cenk Gönen'e emanet etmişti.

Denizlispor'da ödemeler konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle daha önce Neven Subotic, İsmail Aissati ve Tiago Lopes de takımdan ayrılmıştı.