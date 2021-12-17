Denizlispor’da 118 milyon TL’lik kriz!

Denizlispor, 3 yabancı ve 4 yerli oyuncunun transfer yasağı getirdiğini ve devre arasına kadar 15 yabancı oyuncunun daha yasak listesine gireceğinin bilgisini aldıklarını paylaştı.

Selami AYDIN

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Geçen sezon Süper Lig'den düşen bu sezon da TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Denizlispor'a bir darbe de döviz kuru vurdu. Dolar ve euro’daki yükseliş, borçlarının büyük bölümü yabancı futbolculara olan yeşil siyahlı kulübün transfer yasağını kaldırma umutlarını suya düşürdü.

Denizlispor yönetimi bugün yazılı bir açıklama yaparak transfer döneminin başlayacağı 12 Ocak'a kadar yasak getiren futbolcu sayısının 22'yi bulacağını söyledi. Borç durumunu gösteren bir de tablo paylaşan yeşil siyahlı yönetim şu anda 7 futbolcunun transfer yasağı getirdiğini, transfer dönemine kadar 15 futbolcunun daha yasak getireceğini kaydetti.

KULÜP KAYYUMA GİDECEKTİ

Açıklamada ligden düştükten sonra kulübün kayyuma kalma tehlikesi yaşadığı, yönetimin böyle bir ortamda göreve talip olduğu belirtilerek, “Zor bir göreve geldiğimizi biliyorduk. İmkanlarımızı seferber ederek kısa sürede transfer tahtasını açtık. Yeni bir takım kurduk. Kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, iki oyuncusundan başka kadrosunda profesyonel futbolcusu kalmayan, teknik heyeti olmayan bu kulübü ayakta tutmayı başardık” ifadeleri kaydedildi.

TAKIMI GÜÇLENDİRMEK İSTERİZ AMA…

12 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde yeni transferlerle takımı güçlendirmek istediklerini belirten açıklamada: “Elbette devre arasında transfer yaparak takımımızı güçlendirmek isteriz ancak mevcut şartlarda transfer tahtasını açmamız neredeyse imkânsız durumdadır” denildi.

7 FUTBOLCU YASAK GETİRDİ 15 FUTBOLCU SIRADA

Yeşil siyahlı yönetim 3 yabancı ve 4 yerli futbolcunun kulübe transfer yasağı getirdiğini açıklayarak, “Sadece bu 7 oyuncunun getirdiği transfer yasağı rakamı 43 milyon 650 bin liradır. Transfer döneminin başlayacağı tarihe kadar yabancı oyuncunun daha yasak listesine gireceğinin bilgisini aldık. Bunlarla birlikte transfer yasağının kaldırılması için gerekli olan miktar bugünkü döviz kuru ile 118 Milyon lirayı geçmektedir. Mevcut şartlarda ve döviz kurunun sürekli arttığı böyle bir ortamda, bu miktarda bir parayı bulup ödememiz asla mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

“OYUNCULAR İLE TEK TEK GÖRÜŞECEĞİZ”

Açıklamada ayrıca; “Yönetim kurulu olarak transfer tahtasını açabilmek için bu oyuncu kardeşlerimizle tek tek görüşecek ve transfer yasağının kaldırılması için kendilerinden talepte bulunacağız. Kendilerinin de hem alacaklarını tahsil edebilme hem de formasını terlettikleri bu kulübün darboğazdan çıkması için gereken fedakârlığı yapacaklarına inanıyoruz” denildi.

LİSTELERİ PAYLAŞTILAR

Yeşil siyahlı yönetim basın açıklamasında futbolcu alacaklarına ilişkin görsellere de yer verdi. Görsellerde, Horozların toplam 6 milyon Euro ve 167 bin dolar borcu olduğu görüldü.