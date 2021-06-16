Denizlispor’da aday çıkmadı kulüp ortada kaldı

Denizlispor olağan genel kurulu yapılamadı. 4 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşmeyen toplantı bugün Kongre ve Kültür Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın başladı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin açılış konuşmasında kulübe sahip çıkılmamasından şikayet etti.

Faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinden sonra Divan Başkanı Erdal Otçu adaylık için müracaat etmek isteyenlerin divana listelerini sunmasını istedi. Denizlispor'da başkan adayı çıkmayınca divan bir saat bekleme kararı aldı. Bu süre içinde de aday çıkmayınca divan başkanı genel kurulun seçim maddelerini uygulamadan toplantıyı sonlandırdı.

Genel kurulda söz alan bağımsız Denizli Milletvekili Teoman Sancar faaliyet ve denetleme kurulu raporları ile bütçe üzerinde görüşülmemesini eleştirdi. Daha önce başkanlık için adı geçen Süleyman Urkay ve Yavuz Cinkaya salonda bulunmasına rağmen liste çıkarmadı. Aday çıkmayan kulüp ortada kaldı.