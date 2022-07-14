Denizlispor’da Aissati bilmecesi

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Denizlispor'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu İsmail Aissati yönetimin indirim teklifine yanaşmadı.

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Bir süre önce ülkesi Hollanda’da Nec Nijmegen takımıyla antrenmanlara çıkan İsmail Aissati, Denizli’ye dönüp Denizlispor yönetimi ile masaya oturdu. Transfer yasağı bulunan yeşil-siyahlılarda kurmaylar takımda kalmasını istedikleri Hollandalı 33 yaşındaki futbolcudan indirim de talep etti.

Aissati’nin Denizlispor’la anlaşmadığı ancak kentte bireysel olarak antrenmanlarına devam ettiği vurgulandı. Yeşil-siyahlılarla sözleşmesini fesheden Polonyalı kaleci Adam Stockhowiak’ın da Denizli’den ayrılmadığı ve idmanlarını tek başına sürdürdüğü dile getirildi.