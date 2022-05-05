Denizlispor’da ince hesaplar
Spor Toto 1'inci Lig'de son 10 maçın 7'sini kazanıp bitime 3 hafta kala 42 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde olan Denizlispor, pazar günü Menemenspor'u ağırlayacağı kritik karşılaşma öncesi ince hesaplar yapıyor.
Altaş Denizlispor, Spor Toto 1’inci Lig’de kendisi gibi 38 puanla düşme hattındaki Nasadoge Menemenspor’la evinde oynayacak. 40 puanla yine düşme barajındaki Kocaelispor’un, 41 puanlı Altınordu’yu konuk edeceği haftada mutlak kazanmak isteyen Denizlispor, galip gelirse büyük avantajı eline geçirecek.
Denizlispor galibiyet durumunda son 2 hafta öncesi düşme hattına en az 4 puanlık fark atıp büyük oranda rahatlayacak.