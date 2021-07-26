Denizlispor’da kimsenin katılmadığı seçim yine ertelendi

Geçtiğimiz aylarda seçime giden Denizlispor'da 2 Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı çıkmadı. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde bugün yine tekrarlanan Olağan Seçimli Genel Kurulda alınan geniş güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. Saat 19.00'da başlaması planlanan kurulda salt çoğunluk sağlanamadı.

Bir dönem Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımlardan olan Denizlispor’da, kimsenin katılmadığı genel kurul 3 Ağustos 2021 tarihine ertelendi.

DOĞALGAZI KESİLMİŞTİ

Denizlispor profesyonel takımın yanı sıra U19 Akademi takımının da kullandığı Şemikler’deki Haluk Ulusoy Tesisleri’nde 10 Haziran 2021 tarihinde doğalgaz kesilmişti. Uzun süredir doğalgaz faturasının ödenmediği bu nedenle görevlilerin doğalgazı kestikleri ortaya çıkmıştı. Ligleri devam eden akademi takımına doğalgaz olmayışı nedeniyle bir haftadır yemek verilemediği belirtilmişti. Ayrıca antrenmanlarını bu tesiste sürdüren genç futbolcuların sıcak su olmadığı için duş alamadıkları öne sürülmüştü.

Paraları ödenmediği için 17 profesyonel futbolcusunun sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığı Denizlispor’da Özer, Oğuz, Muhammet ve Özgür Çek, Veton Tusha, Hüseyin Altıntaş ve Abdülkadir Sünger dışında futbolcu kalmamıştı.

Transfer yasağı da alan yeşil siyahlı kulübün transfer tahtasını açabilmek için şimdilik 17,5 milyon lira ödemesi gerektiği kaydedilmişti.

UEFA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL GÖRMÜŞTÜ

Rıza Çalımbay yönetiminde 2001-2002 sezonunda Süper Lig'in 5. sırada tamamlayan Denizlispor, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda tüm Türk futbolseverleri ekran başına kitlemişti.

Organizasyona 1. turdan katılan Ege temsilcisi, sırasıyla; Lorient, Sparta Prag ve Lyon'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Ancak Jose Mourinho'nun Porto'suna elenerek Avrupa defterini kapatmıştı.