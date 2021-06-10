Denizlispor’da var yok! Paralar harcandı, başkan gitti: Para, yemek ve gaz yok

Süper Lig'den düşen Denizlispor'da sorunlar bitmiyor. Geçtiğimiz hafta başkan adayı çıkmadığı için genel kurulunu gerçekleştiremeyen yeşil siyahlılarda, parasızlık yeni sorunları beraberinde getirdi.

Denizlispor profesyonel takımın yanı sıra U19 Akademi takımının da kullandığı Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde doğalgaz kesildi. Uzun süredir doğalgaz faturasının ödenmediği bu nedenle görevlilerin geçtiğimiz hatta doğalgazı kestikleri ortaya çıktı. Ligleri devam eden akademi takımına doğalgaz olmayışı nedeniyle bir haftadır yemek verilemediği belirtildi. Ayrıca antrenmanlarını bu tesiste sürdüren genç futbolcuların sıcak su olmadığı için duş alamadıkları öne sürüldü.

Paraları ödenmediği için 17 profesyonel futbolcusunun sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığı Denizlispor'da Özer, Oğuz, Muhammet ve Özgür Çek, Veton Tusha, Hüseyin Altıntaş ve Abdülkadir Sünger dışında futbolcu kalmadı.

Transfer yasağı da alan yeşil siyahlı kulübün transfer tahtasını açabilmek için şimdilik 17,5 milyon lira ödemesi gerektiği kaydedildi. Bazı eski alacaklıların haciz kararı aldıkları fakat transfer yasağı getirmedikleri de belirtiliyor.

UEFA KUPASI’NDA ÇEYREK FİNAL GÖRMÜŞTÜ

Rıza Çalımbay yönetiminde 2001-2002 sezonunda Süper Lig’in 5. sırada tamamlayan Denizlispor, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası’nda tüm Türk futbolseverleri ekran başına kitlemişti.

Organizasyona 1. turdan katılan Ege temsilcisi, sırasıyla; Lorient, Sparta Prag ve Lyon’u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Ancak Jose Mourinho’nun Porto’suna elenerek Avrupa defterini kapatmıştı.