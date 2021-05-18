Denizlispor’da yaprak dökümü

Gelecek sezon 1’inci Lig’de mücadele edecek Yukatel Denizlispor’da sözleşmesi sona eren ve bu sezon attığı 14 golle yıldızlaşan Hugo Rodallega ile deneyimli savunmacı Mustafa Yumlu takımdan ayrıldığını açıkladı. Ege ekibinde, Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Muris Mesanovic ve Ali Yavuz Kol’un da sözleşmeleri sona erdi. Bu isimlerin de yeni dönemde Denizli’de olmayacakları bildirildi.

Yeşil-siyahlılarda, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Angelo Sagal sezon devam ederken takımdan ayrılmıştı. Denizlispor’un Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski de sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Lech Poznan ile sözleşme imzalamıştı. Denizlispor’da sözleşmesi devam eden oyunculardan Brezilyalı savunmacı Fabiano Leismann, Marvin Bakalorz ve Recep Niyaz’a ise tekliflerin olduğu ve bu futbolcuların da takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Maddi krizleri bir türlü aşamayan Denizlispor’da 31 Mayıs tarihinde genel kurul gerçekleştirilecek.