Denizlispor’dan Altınordu karşısında kritik galibiyet

Düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde Denizlispor, sahasında oynadığı karşılaşmada Altınordu'yu mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

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Spor Toto TFF 1. Lig’in 25. haftasında Denizlispor, sahasında Altınordu’yu konuk etti. Düşme hattında yer alan iki takımın Denizli Atatürk Stadyumu’ndaki mücadelesini ev sahibi ekip 1-0 kazanarak, kritik bir üç puan kazandı.

Karşılaşmanın tek golünü Kubilay Aktaş kendi kalesine kaydetti.

Bu galibiyetle Denizlispor puanını 24’e yükseltirken, Altınordu 22 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Sol kanattan Gökhan'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda top kaleci Ali'de kaldı.

34′ Gökhan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ömer topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

GOL! 58′ Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Kubilay, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0

64′ İlhan'ın pasıyla kaleci Ali Emre karşı karşıya kalan Ömer'in şutunda Ali Emre topu kornere çeldi.

77′ Lopes'in kaptırdığı topu önünde bulan Ali'nin rakiplerini geçtikten sonra ceza sahası ön çizgisinde vurduğu meşin yuvarlak kaleci Stachoiwiak kaldı.