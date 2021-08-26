Denizlispor’dan oyunculara 5 bin TL prim

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Manisa FK maçında mağlubiyet alınmasına rağmen genç futbolcuların gösterdiği üstün mücadeleden dolayı kişi başı 5 bin TL pirim verdi.

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TFF 1. Lig 2. Hafta karşılaşmasında Manisa FK'ya mağlup olan Denizlispor'lu futbolculara kişi başı 5 bin TL prim verildi.

Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, maç sonrasında futbolculara yönelik yaptığı konuşmada, Manisa FK karşısında sahada gösterilen üstün mücadeleden dolayı futbolcuları tebrik etti. Penaltı pozisyonunun tartışmaya açık olduğunu belirten Başkan Uz, “Sahada gösterilen performans ve emeğinizden dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sahada gösterdiğiniz mücadelenin karşılığını puan olarak alamadınız ancak bizler yönetim kurulu olarak sizlere 5'er bin TL prim dağıtmak istiyoruz. Bu istek ve arzunuzun sezon boyunca devam etmesini sizlerden bekliyoruz” diye konuştu.

Genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Denizlispor'da gösterilen mücadeleye prim verilmesi futbolcular tarafından mutlulukla karşılandı. Başkan Mehmet Uz, genç oyunculara ve oluşturulan kadroya çok güvendiğini belirterek, oyunculara dağıtılan primin onurlu mücadele ve gösterilen üstün performansa verildiğini belirtti.