Denizlispor’dan Zeki Yavru’ya dekontlu yanıt

Selami Aydın / Sözcü | Denizlispor, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oyundan çıkarken protokol tribününden gelen sözlere “Daha paramızı alamadık. Sen ne diyorsun? Terbiyesizlik yapma” diyerek yanıt veren Zeki Yavru yeşil siyahlıların hedefi oldu. 20 adet banka dekontu paylaşan Denizlispor yönetimi eski futbolcusuna 1 milyon 226 bin liralık maaş ve 445 bin liralık prim ödemesi yapıldığını duyurdu.

Denizlispor-Yeni Malatyaspor karşılaşması sırasında protokol tribünü ile Zeki Yavru arasındaki kavgada dekontlar paylaşıldı. Geçen sezon Denizlispor'da forma giyen Zeki Yavru'nun oyundan çıktığı sırada protokol tribününden bir kişi Tusha'ya yaptığı sert faul için “Sen buranın ekmeğini yedin. Yaptığın ayıp, terbiyesiz” diye çıkıştı.

Bu sözleri duyan Zeki Yavru ise, “Daha paramızı alamadık. Sen ne diyorsun? Sen terbiyesizlik yapma” diye yanıt verdi. Canlı yayına yansıyan görüntüler sonrasında Denizlispor Kulübü resmi bir açıklama paylaştı.

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Dekontları paylaştılar

Yeşil siyahlı kulüp eski futbolcusunun parasını almadığı iddialarını yalanladı. 20 adet banka dekontu paylaşan Denizlispor yönetimi futbolcuya 1 milyon 226 bin liralık maaş ve 445 bin liralık prim ödemesi yapıldığını duyurdu.

Başkan Ali Çetin yaptığı açıklamada, “Eski futbolcularımızdan Zeki Yavru'ya geçtiğimiz sezon boyunca toplam 1 milyon 226 bin TL maaş ve 445 bin TL prim ödemesi yapılmıştır. Denizlispor Kulübü'nden ekmek yemiş bir futbolcunun, eski kulübüne karşı attığı bu iftirayı kınıyor, kendisini vicdanı ile baş başa bırakıyoruz. Değerli kızımızın tedavisi için elimizden gelen tüm desteği verdiğimizi kendisine hatırlatır, kızının tedavisi için izin konusunda kendisine sağladığımız esnekliğin ise tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz” diye konuştu.

Diğer yandan yeşil siyahlı kulübün eski futbolcusu Zeki Yavru ile alacak konusu nedeniyle mahkemelik olduğu öğrenildi.