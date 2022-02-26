Denizlispor’u haksız feshi kararları yaktı!

TFF 1. Lig’de kalma mücadelesi veren Denizlispor’a bir darbe de eski yıldızından geldi. Neven Subotic’ten sonra ‘Dünya Yıldızı’ diye transfer edilen Romanyalı kaleci Costel Pantilimon yaklaşık 13 milyon lira haksız fesih tazminatı kazandı.

Selami AYDIN

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Hem ligde hem de mali olarak zor günler geçiren TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski başkan Ali Çetin'in transfer ettiği futbolcuların tazminat talepleri ile karşı karşıya kaldı. Çetin döneminde 200 milyon liraya yakın borçla Süper Lig’den düştüğü öne sürülen yeşil-siyahlı kulüpte ‘Dünya Yıldızı' olarak lanse edilen transferler sorun oldu.

ÖNCE SUBOTİC VURDU

Denizlispor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-2021 sezonunda Las Palmas'tan transfer ettiği Sırp defans oyuncusu Neven Subotic 5 maçta görev aldıktan sonra dönemin yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilerek takımdan gönderilmişti. 165 bin Euro alacağı bulunan futbolcu daha sonra FIFA'ya yaptığı itiraz nedeniyle 933 bin Euro haksız fesih tazminatı kazanmıştı.

ŞİMDİ DE PANTİLİMON

Horozların aynı sezon Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Omonia Nicosla'dan transfer ettiği eski Manchester City kalecisi Romanyalı Costel Pantilimon'un da sözleşmesi feshedilmişti. Futbolcu FIFA'ya yaptığı itiraz sonrası 865 bin Euro haksız fesih tazminatı kazandı. Yeşil-siyahlı kulübün futbolcuya normal sezon borcunun ise 105 bin Euro olduğu öğrenildi.

Diğer yandan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz transfer yasağı ile devraldığı kulübe kaynak arayışını sürdürüyor. Transfer tahtası kapalı olduğu için ara transfer döneminde takıma takviye yapamayan Uz kentteki iş insanlarını tek tek dolaşarak bağış topluyor.