Deplasman fırtınası! 39 yıllık rekor…

Bordo-mavililer rakiplerinin evinde oynadığı son 20 maçta 11 galibiyet ve 9 beraberlikle mağlubiyet yüzü görmedi. 1981-82 yılları arasındaki kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

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SÜPER Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini kayıpsız sürdürdü. Bordo-mavililer 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana ulaşırken dış sahadaki yenilmezliğini de 20 maça çıkararak tarihi bir başarıyı egale etti. Rakiplerine konuk olduğu son 20 mücadelede 11 galibiyet ve 9 beraberlik elde eden Trabzonspor, 1981-82 yılları arasındaki kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamış oldu.

SON YENİLGİ NEWTON'LA

KARADENIZ ekibi deplasmandaki son yenilgisini ise geçen sezonun 6. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 3-1'lik sonuçla almıştı. O tarihte takımın teknik direktörü olan Eddie Newton'ın ardından 8. haftada Alanya deplasmanına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkılmış

ve 1-1'lik beraberlik alınmıştı. Trabzon, Abdullah Avcı ile birlikte 19 deplasman maçında 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

KOMŞUDA MANŞETLERDE

ATTIĞI golle Kasımpaşa deplasmanında Trabzonspor'a 3 puanı getiren Anastasios Bakasetas, ülkesi Yunanistan'da gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Bu sezon 9 resmi maçta 3 gol ve 5 asistle 8 kez skor katkısı veren 28 yaşındaki orta saha için Sportime, “Tassos Bakasetas harika bir formda. Kasımpaşa maçının kaderini ceza sahası dışından müthiş bir şutla belirledi” ifadelerini kullandı.