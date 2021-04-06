Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Depremde hayatını kaybeden Malik Tahirler unutulmadı

Bayraklı Belediyesi, İzmir depreminde hayatını kaybeden 28 yaşındaki başarılı futbolcu Malik Tahirler anısına futsal turnuvası düzenledi. Bayraklı'dan 12 takımın katıldığı etkinlikte, şampiyon Soğukkuyu Spor Kulübü oldu.

Güncellenme: 12:33, 06/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Depremde hayatını kaybeden Malik Tahirler unutulmadı

İzmir depreminde hayatını kaybeden futbolcu Malik Tahirler unutulmadı. Bu kapsamda 28 yaşında futbolcu anısına futsal turnuvası düzenlendi. Turnuva boyunca tüm sporcuların HES kodu sorgulaması yapılırken, tesiste maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuldu.

Turnuvada Bayraklı Amatör Kulüpleri Birliği de gösteri maçı yaptı. Hemen ardından İzmir Osmangazi Spor Kulübü ile 1925 Manavkuyu Spor Kulübünün karşılaştığı yarı final mücadelesinde, maçın galibi İzmir Osmangazi Spor Kulübü 3’üncülüğü kazandı. Finalde ise Soğukkuyu Spor Kulübü ile Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakadan penaltılar sonucu galibiyetle ayrılan Soğukkuyu Spor Kulübü futbol takımı, Malik Tahirler Futsal Turnuvasının şampiyonu oldu.

Malik Tahirler'in ağabeyinden teşekkür

Depremde hayatını kaybeden Malik Tahirler’in abisi Tayfun Tahirler, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Başta Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal olmak üzere bizi onurlandıran, gururlandıran ve bu turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Futbol HES kodu izmir Osmangazi