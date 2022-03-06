Derbide kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci’den ‘adalet’ tepkisi!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördükten sonra ilk tepkisini sosyal medyadan verdi.

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Trabzonspor derbisinin 18. dakikasında kırmızı kart görerek Fenerbahçe’yi 10 kişi bırakan İrfan Can Kahveci, maçtan sonra bir paylaşımda bulundu.

Trabzonsporlu Siopis’in kayarak geldiği pozisyonda topa hamlesini yapan İrfan Can Kahveci, Yunan orta sahanın kaval kemiğine basınca, VAR uyarısı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İrfan Can Kahveci, 23 Aralık 2020’de attığı bir tweet’i alıntılayarak sadece nokta işareti koydu.

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