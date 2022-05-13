Derbinin hakemi PFDK’ye sevk edildi!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide düdük çalan Arda Kardeşler, PFDK'ye sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta düdük çalan hakem Arda Kardeşlerin PFDK’ye sevk edildiğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, Kardeşlerin talimatlara aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

İşte TFF’nin açıklaması;

“Süper Lig Hakemi ARDA KARDEŞLER’in 08.05.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakası öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

KRİPTO PARA KULLANMIŞTI

Arda Kardeşler, derbi mücadelesinde top-kale atışında kripto para kullanmış ve hakkında soruşturma açılmıştı. Federasyonun soruşturma açıklaması:

“Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler’in para atışını TFF ve MHK’nin bilgisi ve onayı olmayan şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır.”