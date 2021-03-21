Derbinin kahramanı Altay Bayındır’dan itiraf: ‘İkinci yarıdaki gibi oynamalıydık’

Süper Lig 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, sarı lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Yaptığı 9 net kurtarışla takımının 1 puanı kurtarmasında büyük rol oynayan genç kaleci, maçın ardından FB TV mikrofonlarına konuştu. Bayındır, “İkinci yarıda oynadığımız oyunu ilk yarıda oynamamız gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

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Karşılaşmanın ardından gözyaşları içinde sahadan ayrılmasıyla ilgili konuşan Altay Bayındır şu sözleri sarf etti:

“Üzüldük. Buraya mutlak galibiyet için gelmiştik ama beraberlikle dönüyoruz. Hiçbir şey bitmiş değil. Konsantrasyonumuzu artırarak devam etmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan ders çıkarıp, yapmamız gereken şeyleri daha özverili şekilde yapmaya çalışarak devam edeceğiz. İkinci yarının son bölümünde etkili olan taraf bizdik fakat olmadı. Golü daha erken bulsaydık farklı bir skor olabilirdi.”

“İkinci yarıdaki gibi oynamamız gerekiyordu”

“Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Hataların telafisinin olmadığı haftalardayız. Disiplinli şekilde devam etmemiz gerekiyor. Buraya 3 puan için geldik, 1 puanla ayrılıyoruz. Biz Fenerbahçe’yiz, bize yakışan oyunu sahada oynamamız gerekiyor. Daha fazla istekli. İkinci yarıda oynadığımız oyunu ilk yarıda oynamamız gerekiyordu. Fakat devam edeceğiz inşallah bundan sonrası daha iyi olur.”

“Yoğun hisler yaşadım, dışa vurdu”

“Duygu yoğunluğu had safhada oldu. Çünkü biz Fenerbahçe’yiz. Bunu herkes biliyor. Bu bilinçle rakibimize daha fazla etkili oyun koymamız gerekiyor. Duygu yoğunluğu yaşadım. Yoğun hisler yaşadım. Bu da dışa vurdu tabii ki. Bizim kaybetmek, berabere kalmak gibi bir lüksümüz yok. Galibiyet parolasıyla çıktığımız maçtan üstünlükle galibiyet elde etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda ciddiyetle hataya yer vermeden devam etmemiz gerekiyor. İnşallah sezon sonunda verdiğimiz mücadelenin, yaşadığımız her şeyin karşılığını alırız.”