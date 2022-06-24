Derby County’de Wayne Rooney istifa etti

İngiltere ikinci lig ekiplerinden Derby County'de, teknik direktör Wayne Rooney istifa kararı aldı. Yöneticilerle bir görüşme yapan İngiliz efsanesi takıma veda etti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Championship’e veda eden Derby County’de teknik direktör Wayne Rooney istifa kararı aldı. Manchester United ve İngiltere efsanesi Rooney kulüp yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Derby County takımdan ayrılma kararı aldı.

Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve küme düşen Derby County son yaprak dökümü Rooney ile yaşandı.

EKONOMİK SIKINTILAR VE PUAN SİLME

Büyük borçlanmalar nedeniyle ödemelerini gerçekleştiremeyen Derby County, bu sezon toplam 21 puan silme cezası aldı. 21 puanın 12’si İngiltere alt liglerinin yönetim organı EFL’nin kulüp yönetimine dahil olması nedeniyle gerçekleşirken mali hesaplardaki sorunlar, 9 puanlık kayba sebep oldu. Mevcut yönetimin sorunlara çözüm bulamaması ve krizin derinleşmesinin ardından kulüp satışa çıkartılsa da yeni bir alıcı henüz bulunamadı.

Ocak 2021’de Teknik Direktör olarak takımın başına getirilen ve geçtiğimiz sezon son ana kadar ligde kalma yarışı yarışı veren ancak başarılı olamayan Wayne Rooney, istifa kararının ardından şu açıklamaları yaptı:

‘KARARIMI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR’

“Yaz boyunca Derby County’nin mülkiyetiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettim. Bugün kulüpten ayrılma zamanımın geldiğine dair kararımı bildirmek için yöneticilerle görüştüm. Adil olmak gerekirse, kararımı değiştirmek için çok uğraştılar ama kararımı verdim. Kulüpte geçirdiğim zaman, hem inişli çıkışlı, hem de inişli çıkışlı duygularla dolu bir hız treni oldu, ancak bu mücadeleden keyif aldığımı söylemeliyim. Kişisel olarak, kulübün şimdi taze enerjiye sahip ve son on sekiz ayda meydana gelen olaylardan etkilenmeyen biri tarafından yönetilmesi gerektiğini hissediyorum.”

‘SİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIM’

”Derby’deki zamanımı büyük bir gurur ve sevgiyle hatırlayacağım ve tüm personelime, oyunculara ve tabii ki taraftarlarıma inanılmaz destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Sizi asla unutmayacağım ve hepinizi yakın gelecekte ve daha mutlu zamanlarda tekrar görmeyi umuyorum. Son olarak, kulübün yönetimini devralmak isteyen ilgili tarafların hâlâ var olduğunun farkındayım.”