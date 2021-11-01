Dertler derya olmuş!

Beşiktaş ve Fenerbahçe yaşadıkları, puan kayıplarıyla 11. haftada karaları bağladı. Hatay'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş 2019'dan bu yana ilk kez üst üste 3 deplasman maçı kaybetti. Fenerbahçe, Süper Lig’de Vitor Pereira yönetiminde ilk kez üste üste iki dış saha maçında mağlup oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ligde deplasmanlarda sadece 1 galibiyet alabilen Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde an itibariyle 0 puanda. Yıldız futbolcuların sürekli sakatlanması ve oyun sistemindeki kopukluk endişe yaratıyor.

SON şampiyon Beşiktaş, Pjanic ve Batshuayi gibi isimleri kadrosuna katsa da sezon başındaki bahar havası, kısa sürede kışa döndü… Galatasaray derbisini kazanan Kartal, Hatay'a 1-0 yenilerek durkalk yapmaya devam etti. Lig ve Avrupa'da oynadığı son 10 maçta 6. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, 11. hafta sonunda lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşerken, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta sıfır puanla son sırada yer aldı.

YALÇIN ELEŞTİRİLİYOR

SAKAT isimlerin çok olduğu dönemde sadece Sivasspor maçını kazanabilen Beşiktaş, Altay, Başakşehir ve Hatay maçlarını kaybederken; Adana DS ile de berabere kaldı. Bu 5 maçta sadece 1 galibiyet alınması artık saha içindeki oyununun sorgulanmaya başlamasına neden oldu. Sergen Yalçın'ın da değindiği gibi hedefte futbolcular var ve özellikle yedek oynayanların maç kurtaracak düzeyde olup olmadığı tartışılıyor.

KARTAL’IN KADER HAFTASI

KARTAL için bu hafta oynayacak iki maç oldukça kritik. Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba deplasmanda Sporting Lizbon maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar, 0 puanla son sırada yer aldığı için Avrupa'da devam edebilmek adına mutlak kazanmak zorunda. Sporting maçından 3 gün sonra sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, bu maçı kaybetmeleri halinde zirvenin 10 puan gerisine düşecek.

Son 3 lig maçını kaybeden F.Bahçe'de Vitor Pereira'nın hem sistemi hem oyuncu tercihleri tartışılıyor. Portekizli hoca, son 3 sezonda 11 hafta itibariyle en az puan toplayan teknik adam.

FENERBAHÇE'DE büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ligde üst üste 3 maçta alınan yenilgi sarı-lacivertlilerde büyük üzüntüye neden oldu. Vitor Pereira'nın oyun sistemi arıza vermesine rağmen 3'lü savunmada diretmesi hayal kırıklığını artırdı. Portekizli hocanın oyuncularla olan iletişimindeki problemler de ayyuka çıktı. Mesut Özil ile daha önce sorun yaşayan Pereira, Konya'da oyundan aldığı Yunan futbolcu Pelkas'ın tepkisine maruz kaldı.

MORALLER BOZUK

KANARYA, Pereira döneminde son 3 sezonun en kötü 11. hafta performansını sergiledi. 2019-2020'de Ersun Yanal 20 ve 2020-21'de Erol Bulut 23 puan toplarken Portekizli hoca şu ana dek 19 puan alabildi. Sarı-lacivertliler her hafta sahaya farklı 11'le çıkıyor. Pereira'nın oyuncuların saha dizilişlerini sürekli olarak değiştirmesi de takıma olumsuz yansıyor. Sarı-lacivertli futbolcular, mental anlamda adeta çökmüş durumda.

GERİ DÖNEMİYOR!

LİGDE 3 maçta kalesini gole kapatan F.Bahçe, sonrasında oynadığı lig ve Avrupa Ligi mücadelelerinde 10 maçta da kalesini gole kapatamadı. Kanarya, oynadığı son 4 maçta da kalesinde duran top golü gördü. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçlarda mental anlamda çöküyor, maçı kazanmak adına reaksiyon gösteremiyor. Fener, lig ve Avrupa'da geriye düştüğü 6 maçta sadece 1 beraberlik aldı ve 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.