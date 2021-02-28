Dev derbinin sonucu belirleyecek kritik faktörler! Trabzonspor kazanırsa…

Bir tarafta sezona müthiş kötü başlayan ancak Abdullah Avcı’nın dokunuşuyla kendisini şampiyonluk yarışı içinde bulan Trabzonspor, diğer tarafta ise müthiş beklentilerle girdiği sezonun son çeyreğinde sorun ve soru işaretleriyle dolu bir Fenerbahçe var…

27’inci haftanın en heyecan verici eşleşmesinde bordo mavililer kazanırsa sarı lacivertli cephede yeni krizler ve ‘keskin’ kararlar muhtemel. Diğer senaryoda ise, kayıp vermiş Trabzonspor’un zirve yarışında İstanbul ekiplerine karşı gardı düşmüş olacak.

Fenerbahçe’de krizden önce son çıkış, ilaç etkisi yaratacak bir Trabzon galibiyeti. Her iki tarafın da kaybetme lüksünün olmadığını düşünürsek favorisi sahada konuşulacak bir maç bizleri bekliyor.

İşte Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında sonucu belirleyecek faktörler ve iki takımın son durumu…

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor’un sahip olduğu en büyük özgüveni 7 maçlık galibiyet serisi. Covid’le sarsılmasına rağmen Fenerbahçe karşısına kayıp vermeden gelmek psikolojik olarak takımı diri tuttu. Avcı’nın ilk arzusu yine kaybetmemek olacaktır. Bordo mavililerin savunma stratejisinde özellikle son 3 maçta göza çarpan bir aksaklık var. Avcı’nın ekibi savunma pozisyonu aldığında merkezde ciddi boşluklar veriyor. Bunun en büyük nedeni bekin kademesine girilirken orta sahanın eksilmesi. Ciddi bir zaaf olarak görülebilir. Takım ve takımdaşlık olgusu Fenerbahçe’den siyahla beyaz kadar farklı. Hem oyuncu profili hem de oyuna bağlılık çok güçlü. Deneyimlilerin genç oyunculara verdiği destekle soyunma odasında gerçek bir sorumluluk ve müthiş bir kazanma azmi ortaya çıkıyor. Nwakaeme, Bakasetas ve Ekuban… Erol Hoca’ya mutlaka ciddi anlamda önlem aldırtacak hücum 3’lüsünün form durumu belirleyici olacaktır. Özellikle Bakasetas’ın sürpriz şutları Fenerbahçe’yi çok adamla hücuma çıkma konusunda frenleyebilir.

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Fenerbahçe cephesi

Fenerbahçe’nin kadro kalitesine rağmen kazandığı maçlar dahil oyunundaki tatmin etmeyen durum olası bir mağlubiyette daha fazla ses çıkarır hale gelir. Hem Erol Bulut’un hem de oyuncuların üzerinde bunun baskısı fazlasıyla olacaktır. Bu çerçevede istenen şey sadece 3 puan olmayacaktır. Sarı lacivertlilerde Attila Szalai’nin transferiyle savunmada işler yolunda görünse de, özellikle orta saha için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Luiz Gustavo’nun sakatlığı, İrfan Can Kahveci’nin hazır olmaması ve Mesut Özil’in fizik-kondisyon olarak halen istenilen seviyeye gelememesi teknik ekibi düşündürüyor. Tüm bu olumsuzluklara Jose Sosa’nın silik futbolu da eklenince sezon başından beri oyun kurmakta zorlanan Fenerbahçe’nin saha içinde liderlik edecek futbolcu eksikliği göze çarpıyor. Fenerbahçe’de ‘şapkadan tavşan çıkartacak’ özellikte oyuncuların fazla olması sarı lacivertlilerin en etkili silahı. Şimdiye kadar takım oyunu oturmamış olsa da, yetenekli isimlerin bireysel katkılarıyla ayakta kalan Fenerbahçe için yine benzer bir senaryo yaşanabilir. Oyunun kilitlendiği anlarda Erol Hoca, hamle konusunda kesinlikle Abdullah Avcı’dan daha şanslı. Kanarya’nın kenar organizasyonlarının etkinliği çok yüksek. Bunu son maçlarda daha yakından gördük. Bordo mavililerin yumuşak ise karnı bekleri. Covid nedeniyle hafta içi takımla neredeyse hiç çalışmamış olan Marlon’un çok büyük bir soru işareti olduğunu düşününce Erol Bulut’un yıkım planı rakibin sol tarafını işaret ediyor.