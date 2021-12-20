Diagne sahalara dönüş tarihini açıkladı

Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne, sol kalça kemiğinde oluşan kırık sonrasında operasyon geçirdi ve sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilen Mbaye Diagne, ameliyat oldu.

Hastane yatağından fotoğraf paylaşan Senegalli oyuncu, Instagram’dan paylaşım yaparak, “İnşallah 1 ay sonra yeniden sahalardayım” dedi.

Diagne paylaşımında, “Bu zor zamanda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda sahaya eskisinden daha güçlü dönmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.