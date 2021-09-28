Diagne: Utandığımızı hissettik

Göztepe maçının devre arasında soyunma odasında çok gergin olduklarını belirten Diagne, “Birbirimize baktık ve utandığımızı hissettik. Kardeşlerim sahaya çıktı ve gerekeni yaptı” dedi.

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Göztepe'yi 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın soyunma odasında duygu dolu anlar yaşandı. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Mbaye Diagne, devre arasında takım olarak çok öfkeli olduklarını belirtti.

Diagne, “İlk yarı bitince soyunma odasına çok sinirli girdik. Birbirimize baktık ve utandığımızı hissettik. İkinci yarının başlamasıyla kardeşlerim zor maçta galibiyeti aldı” diye konuştu.

Senegalli forvet, forvet rotasyonunda daha fazla şans bulmak için yoğun çaba sarfediyor. Göztepe maçında oyuna girdikten sonra iyi işler çıkaran Diagne'ye, Terim tarafından tam not verildi. Diagne, bu arada “Başımızı hep dik tutacağız. Savaş devam ediyor” şeklinde paylaşımda bulundu.

CİMBOM’DA RUMEN GÜCÜ

Galatasaray’ın Rumen futbolcuları Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau, dümene geçti. Morutan, Göztepe maçında galibiyeti getiren golü atarken Cicaldau da ligdeki ilk asistini yaptı. İki futbolcunun istatistiklerindeki yükseliş göze çarptı. Morutan, %83.3 isabetli pas ve 5 top çalmayla dikkat çekti. Cicaldau ise 12 ikili mücadele kazanmayla güçlü olduğunu gösterdi

BOEY GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılar, Marsilya maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Boey, takımla birlikte çalıştı. Fransız futbolcunun Marsilya karşısında oynaması bekleniyor.