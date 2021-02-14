Diagne yetmedi… Manchester United’a çelme

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında düşme hattından kurtulmaya çalışan West Bromwich Albion, The Hawthorns Stadyumu’nda oynanan maçta şampiyonluk mücadelesi veren Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Maçın hemen başında Diagne ile öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarının son dakikasında Fernandes’in attığı gole engel olamayınca takımlar puanları paylaştı.

Maça fırtına gibi başlayan West Bromwich Albion, henüz 2. dakikada Gallager’ın ortasında Diagne’nin yaptığı kafa vuruşu ile öne geçti. İlk yarıda 44. dakikada oynanırken sahneye çıkan Bruno Fernandes, Shaw’un pasında ağları havalandırarak takımına beraberliği getirdi. Takımlar soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi.

İKİNCİ YARI GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ve galibiyet golü için bastıran Manchester United, tabelayı değiştirmeyi başaramadı. Güçlü rakibi karşısında beraberliği korumayı başaran West Bromwich Albion, rakibine şampiyonluk yarışında çelme taktı. Devre arasında West Bromwich Albion’ın Galatarasay’dan kiraladığı Diagne, Premier Lig’deki ilk golüne imza attı.

Bu beraberlikle Manchester United, puanını 46 yaptı. Maç fazlası olmasına rağmen lider Manchester City’nin 7 puan gerisine düşen ikinci sıradaki Manchester United, zirve yarışında yara aldı. West Bromwich Albion ise maç fazlasıyla 13 puanla 19. sırada yer alarak düşme hattında kalmaya devam etti.