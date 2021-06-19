Diego Costa transferinde sona gelindi

Beşiktaş’ta golcü transferi hız kazanmış durumda… Beşiktaş yönetiminin bir süredir görüşme halinde olduğu Diego Costa konusunda olumlu gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlıların bonuslarla birlikte senelik 3 milyon Euro'luk maaş teklifini kabul ettiği öğrenilen İspanyol forvet için son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

Dünkü yönetim zirvesinde Diego Costa transferinin de konuşulduğu, Çebi'nin yüksek maliyet bakımından biraz düşüneceğini kurmaylarına ilettiği ifade edildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Diego Costa transferinin gerçekleşmesi için yönetime rapor sunmuştu. 32 yaşındaki golcünün transferiyle ilgili önümüzdeki hafta sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

KRİZ YOK, İMZA VAR

Öte yandan Beşiktaş’ta beklenen dev zirve dün gerçekleşti. Siyah-beyazlıların Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte Teknik Direktör Sergen Yalçın'la görüştü. Bu görüşmenin ardından Çebi, kulüp binasına geçti ve yöneticileri topladı. Sergen Yalçın'ın taleplerini dinleyen siyah-beyazlıların başkanı, imzaların en kısa sürede atılacağını kurmaylarına söyledi. Bu arada transferlerle ilgili Kocadağ'la görüşen başarılı hoca, takviye istediği bölgeleri tek tek söyledi.