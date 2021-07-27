Diego Godin buluşması! Bologna başkanı Beşiktaş ile masaya oturacak…

BEŞİKTAŞ, stoper mevkii için listenin ilk sırasında bulunan Diego Godin'in transferini bu hafta içerisinde bitirmeyi planlıyor. Cagliari Başkanı, 35 yaşındaki futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Siyah-beyazlı yöneticiler, Cellino ile yapacağı toplantıda Uruguaylı oyuncuyu bonservissiz renklerine bağlamak istiyor. Tarafların anlaşma konusunda ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

OLMAZSA RUGANİ

SİYAH-BEYAZLILAR, Diego Godin transferinin gerçekleşmemesi durumunda rotayı Daniele Rugani'ye yöneltecek. Beşiktaş, İtalyan stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezonun ilk yarısında Fransa'nın Rennes takımına kiralanan 26 yaşındaki stoper, ikinci yarıda ise Diego Godin ile beraber Cagliari'de oynadı. Serie A ekibinde 16 maçta oynayıp 1 gol atan Rugani de Şampiyonlar Ligi nedeniyle Kartal'ı tercih ediyor.

İlginizi Çekebilir Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer uyarısı: Kulübümüze zarar verir

DOUGLAS ANLAŞTI

BEŞİKTAŞ'TA gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Douglas, Yeni Malatyaspor ile el sıkıştı. Siyah-beyazlılarda geçen sezon kadroya dahil edilmeyen 31 yaşındaki sağ bek, yeni sezonda sarı-kırmızılılarda top koşturacak. Yöneticiler arasında varılan anlaşmaya göre Brezilyalı futbolcunun maaşı iki takım tarafından karşılanacak. Sivas'tan gelen Douglas, Beşiktaş'ta iki sezonda 7 maçta görev alırken 1 gol attı