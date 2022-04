Diego Rossi: ‘Fenerbahçe’ye ve şehre alıştıktan sonra çok keyif almaya başladık’

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Diego Rossi, sarı lacivertli kulübün televizyon kanalına özel açıklamalar yaptı. İstanbul'daki yaşantısından Fenerbahçe'nin son durumuna kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Rossi, takım arkadaşı Kim Min Jae ile Dünya Kupası'nda rakip olmalarına ilişkin de konuştu.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, sarı-lacivertlilerin formasını giydiği her maçta her şeyini vermek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 3 yıllık sözleşme imzaladığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Takımın gidişatıyla ilgili genel bir değerlendirme yaparak sözlerine başlayan Diego Rossi, oluşan güzel atmosferle ilgili, “Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz. Almış olduğumuz sonuçlar da daha iyi çalışmamıza ve daha iyi sonuçlar almamıza yardım ediyor. Tabii ki maç maç kazanarak devam etmek çok güzel. Çalışmalarımızı muhakkak olumlu anlamda etkiliyor. Güzel bir atmosfer oluşuyor, aynı zamanda beklentileri de arttırıyor” dedi.

“ZORLUK DERECESİ ARTIYOR”

Sezonun bundan sonraki bölümüyle ilgili değerlendirme yapan Rossi, “Sezonun son dönemi zor bir dönem olacak. Her zaman sezonların son dönemi çok belirleyici olur. Dolayısıyla maçların zorluk derecesi muhakkak ki artıyor bu dönemlerde. Bizim konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Kalan bütün maçları kazanmak istiyoruz ve çalışmalarımızı bunun için sürdürüyoruz” diye konuştu.

“ÜST ÜSTE MAÇ OYNAMA YARDIM EDİYOR”

Kendi performansıyla ilgili de konuşan Uruguaylı futbolcu, “Her oyuncu arka arkaya maçlar oynadığı zaman performansını yukarı çekme anlamında büyük bir destek görmüş oluyor. Üst üste maç oynamak oyucuya performansını yukarı çekebilmek için çok yardım ediyor. Ben de son maçlarda ilk 11 oynama fırsatı buldum. Oynadığım zamanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya, takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Umarım performansım bu şekilde devam eder ama daha da önemlisi umarım 3 puan almaya devam ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başı Fenerbahçe'ye transferinin ardından geçirdiği adaptasyon süreciyle ilgili Rossi, “Her ülkenin her ligin kendine has özellikleri var. Bu anlamda benim ülkemde, Uruguay'daki futbolu kıyasladığımda buradaki özelliklerin benzer olduğunu düşünüyorum. Bunun da benim adaptasyon sürecime çok yardımı olduğunu düşünüyorum. Her ligin farklı özellikleri olduğu için bu adaptasyon süreci bazı oyuncular için daha uzun bazı oyuncular içinse daha kısa olabiliyor. Ama her oyuncu mümkün olan en kısa sürede bu süreci atlatmak istiyor” şeklinde konuştu.

“ŞEHRİ TANIDIKTAN SONRA MUTLU OLDUK”

Fenerbahçe ile imzaladığı 3 yıllık sözleşmeyle ilgili de konuşan Diego Rossi, “Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bu kulübe çok fazla şey vermek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu kulübün formasını giydiğim her maçta sahada her şeyimi vermek istiyorum. Buraya ilk geldiğimizde bizim için her şey yeniydi. Şehre ve kulübe adapte olmamız gerekiyordu. Kulübe ve şehre alıştıktan sonra gerçekten çok keyif almaya başladık. Şehri tanıdıktan sonra çok mutlu olduk. Ailem de ben de burada olmaktan dolayı çok mutlu hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İNGİLİZCE KONUŞAN ÇOK OYUNCU VAR”

Gol atmayı seven bir oyuncu olduğunu ifade eden Rossi, saha içinde pozisyonu ve oyuncu özellikleriyle ilgili, “Oyuncular her zaman takımına yardım etmek ister. Bu golle de olabilir, asistle de olabilir. Ama her zaman oyuncular takımına yardım etmek ister. Özellikle forvet oyuncuları gol anlamında yardımda bulunmak ister. Ben de bu şekilde gollerime devam etmek istiyorum. Benim de oyun tarzım bu. Dikine oynamayı ve her zaman kaleye yakın oynamayı seviyorum. Pozisyonum gereği özelliklerim bu şekilde. Maçlara hazırlandığımız bu yoğun dönemlerde güzel bir ortama sahip olmak oyuncular için çok önemli. Almış olduğumuz sonuçların da içerideki ortama olumlu anlamda etkisi oluyor. Şu ana kadar güzel gidiyor. Aynı dili konuşuyor olmanın büyük bir önemi var. Takımımızın içinde İngilizce konuşan çok fazla oyuncu var. Herkes birbiriyle rahat bir şekilde iletişim kurabiliyor. Herkesin birbiriyle arasının iyi olması çok önemli” açıklamasında bulundu.

“DERBİ ATMOSFERİ ÇOK GÜZELDİ”

Fenerbahçe'nin 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray derbisini de değerlendiren Diego Rossi, şunları söyledi:

“Derbi maçları her zaman çok önemlidir. Aslında yılın en önemli maçlarıdır. Bu maçları kazanmak çok güzel bir duygudur. Son oynadığımız derbi maçında evimizde, taraftarımızın önündeydik, taraftarlarımız mükemmel bir atmosfer oluşturdu. Gerçekten çok güzeldi. Bu tür maçları oynamak her futbolcu için şüphesiz çok güzeldir.”

“ÇOK GÜZEL BİR HİS”

Taraftarların özellikle iç sahadaki son maçlarda tribünde oluşturduğu atmosferle ilgili de konuşan Uruguaylı futbolcu, “Hiç şüphe yok ki biz oyuncular için taraftarların desteği çok önemli. Son maçlarda stadımız doluydu ve gerçekten bu tarz atmosferlerde oynamak bütün oyuncular için çok güzel bir his. Taraftarlarımız yanımızda olsunlar çünkü onların bize olan desteği, oyuncuların performansına da çok yardımcı oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

22 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili düşüncelerini aktaran Diego Rossi, “Sezonun sonuna az bir süre kaldı. Bu süreçte oynayacağımız bütün maçlar çok önemli olacak. Bütün maçlara bu şekilde yaklaşıyoruz. Oynayacağınız her maça ayrı bir şekilde odaklanmanız gerekiyor. Her maçın kendi içinde kendi anlamı oluyor. Her maç özel oluyor. Biz de bu maçların hepsinde en iyimizi verip hepsini kazanmak istiyoruz” dedi.

“KIM MIN JAE İLE DÜNYA KUPASI…”

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mili takımı Uruguay'ın da yer alacak olmasıyla ilgili Rossi, “Uruguay ile Dünya Kupası'na gitmek gerçekleşmiş bir rüya olur. Bütün oyuncular Dünya Kupasında yer almak isterler. Ben de o turnuvada yer alabilmek için en iyi şekilde hazırlanacağım. Güney Kore'yle aynı gruptayız. Kim Min-Jae ile karşılaşmak güzel olacak. Burada her günü birlikte geçiriyoruz. O maçlarda rakip olmak hiç şüphe yok ki ikimiz için de güzel olacak. Kuralar çekildikten sonra (Kim Min-Jae ile) aramızda şakasını yaptık, ‘Artık rakip olduk.' diye. Aynı zamanda dedik ki, ‘Bu maçlarda iyi olan kazansın” diye konuştu.

Bunlar futbolun parçası. Kariyerinizde ilerledikçe bu tarz durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu tarz durumlarla karşılaştıkça bu tarz durumlara alışabiliyorsunuz. Aslında güzel bir durum. Kariyerinizin başında belki garip gelse de zamanla alıştığınız bir durum” diyerek sözlerini tamamladı.