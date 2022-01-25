Diego Rossi’den Fenerbahçe’ye kötü haber!
Uruguay Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Uruguay’ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynayacağı Paraguay ve Venezuela maçları öncesinde yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonucunda, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi’nin testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
Uruguay Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Lucas Torreira ve Diego Rossi’nin testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.