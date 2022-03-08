Digitürk’ten yayın ihalesi için flaş açıklama

TFF ve Digitürk arasında yeni sezon için anlaşma sağlanamadı. Yayın ihalesinde teklifi az bulan federasyon sözleşmenin imzalanmayacağını açıkladı. Konuyla ilgili Digitürk cephesinden açıklama geldi.

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Digitürk, Türkiye Futbol Federasyonu ile resmi anlaşmanın imzalanmamasının ardından açıklama yapıldı. 22 yıl süren birlikteliğin ardından Süper Lig yayıncılığı sona eren Digitürk resmi kanallarından yayın ihalesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı; “TFF ve İhale Komisyonu’nun, mevcut belirsizlik koşullarında önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. TFF ve komisyonun, Türk futbolu çıkarları için hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz”

GÜNTEKİN ONAY: 700 MİLYON TL’LİK İHALE HAYATA GEÇERSE…

Yayıncı kuruluşun yorumcularından Güntekin Onay anlaşmanın gerçekleşmemesi sonrası bir değerlendirmede bulundu. İhale Komisyonu’nun verilen teklifi reddetme kararını değerlendiren Onay şu ifadeleri kullandı:

Kulüpler ‘Süper Lig TV kurarız’ diyorlar ama bu kadar kısa sürede bunu nasıl yapacaklar? Digiturk yayın ihalesine 2.1 milyar TL’lik teklif verdi. Şu anda gelinen noktada iş Saran ve TFF’ye kaldı. Onların verdiği teklif 700 milyon TL. Buradan kim karlı çıkacak, kim zararlı çıkacak? Yayın için 700 Milyon TL’lik ihale hayata geçerse, Anadolu kulüplerinin yaşama şansı ortadan kalkar.”