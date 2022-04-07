Dimitri Payet akılalmaz bir gole imza attı! Yılın golüne aday…

Marsilya'nın UEFA Konferans Ligi'nde PAOK'u ağırladığı maçta Dimitri Payet unutulmaz bir gole imza attı. Cengiz Ünder'in kullandığı kornerde topun gelişine enfes bir şut çıkaran Fransız futbolcu, skoru 2-0'a getirdi ve belki de yılın en güzel golüne adaylık imzası attı.

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UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında PAOK ile karşı karşıya gelen milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in takımı Marsilya, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Santos da Silva ile perdeyi açan ev sahibi ekibin orta saha oyuncusu Dimitri Payet ilk yarı biterken mükemmel bir gol attı. Skoru 2-0’a getiren Payet’in golü sosyal medyada gündem oldu.

ASİST CENGİZ ÜNDER’DEN

Cengiz Ünder’in kullandığı kornerde ceza sahası dışına yolladığı topa gelişine müthiş vuran 35 yaşındaki Payet sahalarda ender görülebilecek güzellikte bir gole imza attı. Sosyal medyada geceye damga vuran o gol yılın en iyisine aday gösterildi. Twitter’da trend topic olan Payet’in golü gecenin en çok paylaşılan videosu oldu.

Marsilya mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşmada PAOK’un tek golü ise 48. dakikada Omar El Kaddouri’den geldi. Öte yandan Marsilya’da Gerson, uzatma anlarında kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

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AVRUPA LİGİ GECENİN SONUÇLARI:

Leipzig- Atalanta: 1-1

Eintracht Frankfurt – Barcelona: 1-1

West Ham- Olimpik Lyon: 1-1

Braga- Rangers: 1-0

KONFERANS LİGİ GECENİN SONUÇLARI: