Dimitrios Pelkas deplasmanları seviyor

Süper Lig’de Trabzonspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de golü atan futbolcu Dimitrios Pelkas, Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çekti.

Yunan futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 5 gol 5 asist yaparken, Fenerbahçe’de en fazla gole katkı sağlayan futbolcu oldu. Pelkas, toplamda attığı 5 golün 4’ünü ve yaptığı 5 asistin 4’ünü deplasman maçlarında gerçekleştirdi.

27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 86. dakikasında yerini Novak’a bıraktı.

“KENDİMİZİ DAHA ÇOK GELİŞTİRMELİYİZ”

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Pelkas, “Bizim açımızdan zor bir maçtı ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum ve gol attığım için çok mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyorsak, perşembe günü de galibiyetle yolumuza devam etmeliyiz. Hedefimize maç maç bakmamız gerekiyor. Ben de kendi açımdan elimden gelenin en iyisini sergilemem gerekiyor. Kendimizi daha çok geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.