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Dimitrios Pelkas: Şampiyon olacaksak…

Fenerbahçe'de toplamda 15 gole katkı veren Dimitrios Pelkas, ülkesinde katıldığı bir programda şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

Güncellenme: 23:30, 15/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Dimitrios Pelkas: Şampiyon olacaksak…

Fenerbahçe’nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, ülkesinde yayın yapan ERT’ye açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye alışmakta zorlanmadığını belirten Pelkas, iki ülkenin birbirine çok benzediğini söyledi.

Süper Lig’de 1 maçı eksik olan Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışı için de konuşan hücum oyuncusu, “7 maçımız var. Beşiktaş’tan 4 puan gerideyiz. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şampiyon olacaksak, sahada her şeyimizi vermeliyiz” diye konuştu.

Ahmet Çakar’ın programda tabak kırıp sirtaki yaptığı görüntülerin gösterilmesi üzerine Yunan oyuncu, “Burada gol attığım maçtan sonra televizyonda sirtaki oynadılar” dedi.

Fenerbahçe formasıyla 37 maça Dimitrios Pelkas, 8 gol atıp 7 de asist yaptı.

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