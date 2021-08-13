Dimitris Pelkas’tan Fenerbahçe’ye kötü haber: ‘3-4 hafta yokum’

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dimitris Pelkas, geçtiğimiz gün antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra sahalardan ne kadar uzak kalacağını açıkladı.

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Fenerbahçe’nin en önemli isimlerinden Dimitris Pelkas, geçtiğimiz gün antrenmanda omzu çıkmış ve tedavi altına alınmıştı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile sakatlığının ciddiyetini açıkladı ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İşte Dimitris Pelkas’ın açıklaması:

“Omuz sakatlığımdan dolayı 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Bir an önce sağlığıma kavuşmak ve takıma geri dönerek sezon sonunda hedeflerimize ulaşmak için arkadaşlarıma destek olmak istiyorum. Önümüzdeki maçlarda olamayacağım için çok üzgün olsam da, taraftarlarımıza daha güçlü döneceğime söz veriyorum. Desteğini ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.”