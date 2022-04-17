Dimitris Pelkas’tan Fenerbahçe’yi üzen haber

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dimitris Pelkas, Göztepe maçında sakatlandıktan sonra gözyaşları içinde sahayı terk etti. Sarı lacivertli kulüp, Pelkas'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Kulübü, Göztepe maçında sakatlanan Dimitris Pelkas’ın sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Göztepe A.Ş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Dimitris Pelkasın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.

Yunan futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu ve sezonun geri kalan kısmında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.