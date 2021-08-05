CANLI | Dinamo Batumi Sivasspor | UEFA Avrupa Konferans Ligi

Dinamo Batumi Sivasspor maçının canlı anlatımı Sözcü'de! Temsilcimiz Sivasspor, 3. eleme turunda Gürcü rakibi Batumi deplasmanından avantajla dönmek istiyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Dinamo Batumi ile Sivasspor play-off turu için karşı karşıya gelecek. Sivas’taki rövanş için avantajlı skor arayan temsilcimiz eksik kadrosuna rağmen Avrupa’daki başarılı skorlarını devam ettirmek istiyor.

Batum Stadı’ndaki mücadeleyi Bosna Hersekli hakem İrfan Peljto’nun yönetecek. Maçın başlama saati 20.00.

İLK 11’LER:

Dinamo Batumi: Kupatadze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Altunashvili, Mamuchashvili, Manjgaladze, Jigauri, Flamarion

Sivasspor: Ali, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare

SİVASSPOR’DA BİRÇOK EKSİK VAR

Karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Batumi mücadelesinde Ahmet, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Pedro Henrique ve Max Gradel’den yararlanamayacağını açıkladı.

AVRUPA’DAKİ 17. KARŞILAŞMA

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Dinamo Batumi mücadelesiyle birlikte Avrupa Kupaları’ndaki 17. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 16 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 17 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 29 gole engel olamadı.