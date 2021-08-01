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Dinamo Batumi-Sivasspor maçına Bosna Hersekli hakem

Sivasspor'un Dinamo Batumi ile deplasmanda oynayacağı Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçının hakemi açıklandı.

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Dinamo Batumi-Sivasspor maçına Bosna Hersekli hakem

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Dinamo Batumi ile Sivasspor arasında 5 Ağustos Perşembe günü TSİ ile 19.00'da Batumi Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto görev yapacak.

Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovi ve Davor Beljo yapacak. Milo Gigovic ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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