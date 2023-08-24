Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında avantajı 90+4’te kaptı: 3-2

Beşiktaş iki kez öne geçtiği Dinamo Kiev karşısında iki kez yakalandı ancak pes etmeyen kara kartal bu kez 90+4'te öne geçti ve skoru korumayı başararak sahadan 3-2 galip ayrıldı. Beşiktaş'a büyük avantajı getiren golü 90+4'te yeni transfer Zaynutdinov attı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Beşiktaş, play-off turunun ilk maçında Dinamo Kiev ile Romanya’da karşı karşıya geldi. Rapid-Giulesti Stadı’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-2 kazanarak gruplara kalma yolunda büyük avantajı cebine koydu. Bu maçın rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.

Beşiktaş 40. dakikada Aboubakar’ın penaltısıyla 1-0 öne geçti. 60’da Shaparenko ceza sahası dışından attığı golle durumu 1-1 yaptı. 63. dakikada Colley, Amir’in kullandığı kornerde top kale ağzında çok iyi yükselip iyi bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-1. Bu golden 3 dakika sonra sol kanattan gelen Dinamo Kiev, Voloshyn ile maça yeniden dengeyi getirdi: 2-2. Oyuna ikinci yarının başında giren Zaynutdinov, 90+4’te topu köşeye gönderip Beşiktaş’a galibiyeti getirdi.

GOLLER NASIL OLDU?

38. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Onur Bulut’un ceza sahasına ortasında Muleka’nın kafa vuruşunda top Tymchyk’in eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Aboubakar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

60. dakikada Dinamo Kiev’in beraberlik golü geldi. Karavaev’in sağdan gelen ortasında Shaparenko ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

64. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topa yükselen Colley kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1

65. dakikada Dinamo Kiev bir kez daha beraberliği yakaladı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Buyalskiy’in içeri çevirdiği topu Voloshyn kafayla filelere gönderdi: 2-2

90+4. dakikada Beşiktaş’ın 3. golü geldi. Sağ taraftan gelişen atakta Rashica ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Bakhtiyor’un vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2

ŞENOL GÜNEŞ 11’İ BOZMADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’le Romanya’nın başkenti Bükreş’te karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Pendikspor maçındaki kadroyu korudu.

Güneş, kaleyi Mert Günok’a teslim etti. Savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku’dan oluşturan tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezini Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes’e teslim etti.

Siyah-beyazlı çalıştırıcı hücum hattında ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar’a görev verdi.

BEŞİKTAŞ’IN ŞAMPİYONLARI KARŞI KARŞIYA!

Dinamo Kiev’le Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren mücadele aynı zamanda siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan iki teknik adamı birbirine rakip yaptı.

2002-2003 sezonunda Beşiktaş’la lig şampiyonluğu yaşayan ve şu anda Dinamo Kiev’in teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu ile 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarını zirvede tamamlayan Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalmak için karşı karşıya geldi.

İki teknik adam ayrıca A Milli Futbol Takımı’nda da teknik direktör olarak görev yapmıştı.

YENİLERDEN SADECE AMARTEY

Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı oyunculardan yalnızca Daniel Amartey 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Siyah-beyazlıların diğer transferleri Ante Rebic, Milot Rashica, Alex-Oxlade Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jean Onana ise mücadeleye yedek başlarken, Beşiktaş’ın son transferi Bakhtiyor ise ilk kez Beşiktaş formasıyla esame listesinde yer aldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, Bükreş’te oynanan mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük kısmı boş kalırken, yaklaşık 3 bin Türk taraftar mücadeleyi izledi. Fenerbahçeli, Trabzonsporlu ve Galatasaraylı futbolseverler de Beşiktaş’ı Bükreş deplasmanında destekledi.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ MİLLİ MARŞLAR OKUNDU

Ukrayna’nın 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin 32. yıl dönümü nedeniyle karşılaşma öncesinde iki ülkenin de milli marşı okundu.

Yarın kutlanması gereken Bağımsızlık Günü nedeniyle UEFA izniyle karşılaşmada önce İstiklal Marşı okunurken daha sonra Ukrayna Milli Marşı okundu.

Dinamo Kievli oyuncular, marşın okunması sırasında Ukrayna Bayrağı açtı.