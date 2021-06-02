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Dinamo Kiev Mircea Lucescu’nun sözleşmesini 2 yıl uzattı

Dinamo Kiev kulübü teknik direktör Mircea Lucescu'nun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Güncellenme: 17:23, 02/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Dinamo Kiev Mircea Lucescu’nun sözleşmesini 2 yıl uzattı

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Dinamo Kiev, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu’nun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

75 yaşındaki teknik adam imzaladığı mukavele ile kulüpte Temmuz 2023’e kadar görev almaya devam edecek. 2020 Temmuz ayında Dinamo Kiev’de göreve başlayan tecrübeli teknik adam geride kalan sezon lig, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Shakhtar Donetsk, Zenit, Rapid Bükreş, Inter gibi ekiplerde görev alan Lucescu, Galatasaray’ı 2000-2002, Beşiktaş’ı 2002-2004, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı ise 2017-2019 yıllarında çalıştırmıştı.