Dinamo Zagreb’in teknik direktörüne hapis cezası!

Hırvatistan Yüksek Mahkemesi, Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic’in dolandırıcılık suçlaması nedeniyle karşı karşıya olduğu hapis cezasını onayladığını açıkladı. Dinamo’nun internet sitesinden yapılan duyuruda, Mamic’in cezasının onaylanmasının ardından derhal istifa ettiği belirtildi.

Cezası kesinleşen Mamic, “Kendimi suçlu hissetmesem de, daha önce cezam onaylanırsa istifa edeceğimi söylemiştim ve öyle de yapıyorum. Kulübe bol şans diliyorum” sözleriyle kulübe veda etti.

Dinamo, yeni teknik direktörün eski futbolcuları Damir Krznar olacağını duyururken, yeni hoca 3 gün sonra UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda oynanacak kritik Tottenham maçında takımın başında olacak.

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Kardeşi Zdravko’nun cezası da onaylandı!

Zoran Mamic’in yanı sıra, erkek kardeşi Eski İcra Müdürü Zdravko, eski vergi memuru Milan Pernar ve Dinamo’nun eski yöneticisi Damir Vrbanovic’in cezaları da mahkeme tarafından onaylandı. Dinamo Zagreb’te daha önceden İcra Müdürlüğü görevini yapan teknik direktör Zoran Mamic’in kardeşi Zdravko, kulübün kasasından 13.1 milyon Sterlin’i zimmetine geçirdiği için altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vergi kaçırmak ve transferde zimmete para geçirmek

Zoran Mamic’in cezası 4 yıl 11 aydan 4 yıl 8 aya, Milan Pernar’ın cezası ise, 4 yıl 2 aydan 3 yıl 2 aya indirildi. Mahkeme, eski Dinamo yöneticisi Damir Vrbanovic’in 3 yıl hapis cezasını da onayladı. Ekip yaklaşık 1,5 milyon Sterlin vergi kaçırmakla ve oyuncu transferlerinden 13 milyon Sterlin’e yakın parayı zimmetlerine geçirmekle suçlanmıştı. Hırvat şampiyonu Zagreb, geçen hafta 2-0 yenildikleri Tottenham ile Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek.