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Dirar’a transfer görüşmesi izni

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertlilerden aldığı izinle menajeri arayıcılığıyla transfer görüşmelerine başladı.

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Dirar’a transfer görüşmesi izni

Fenerbahçe’de bu sezon Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Faslı futbolcu Nabil Dirar, Kasımpaşa ile transfer görüşmelerine başladı.

Sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmeleri için izin verdiği Faslı futbolcu menajeri arayıcılığıyla Kasımpaşa ile temasa geçti.

Dirar, maddi konular üzerinde anlaşılması halinde Kasımpaşa forması giyecek.

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