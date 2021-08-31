Dirar’a transfer görüşmesi izni
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertlilerden aldığı izinle menajeri arayıcılığıyla transfer görüşmelerine başladı.
Fenerbahçe’de bu sezon Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Faslı futbolcu Nabil Dirar, Kasımpaşa ile transfer görüşmelerine başladı.
Sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmeleri için izin verdiği Faslı futbolcu menajeri arayıcılığıyla Kasımpaşa ile temasa geçti.
Dirar, maddi konular üzerinde anlaşılması halinde Kasımpaşa forması giyecek.