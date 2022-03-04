Divanda hesaplaşma! Burak Elmas ve Fatih Terim…

Galatasaray'ın önünde gergin bir hafta var. Başkan Burak Elmas, menajer dosyasını bir kez daha açacak. Bu kez üyelerin soruları da yanıtlanacak. Albayrak ve Günay’ın konuşma yapacağı toplantıya Terim’in de katılacağı söylentileri, tansiyonu artırdı.

Mesut YILDIRIM

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Art arda aldığı iki galibiyetle yeşil sahada rahatlayan Galatasaray'da saha dışında aynı rahatlıktan söz etmek zor.

‘Ada'dan mutlu haber gelmesine rağmen sarı-kırmızılılarda hâlâ menajer dosyası tartışılıyor. Başkan Burak Elmas'ın yaptığı sunumda açıklanan komisyonlar, ardından SÖZCÜ'nün ilk kez haber yaptığı villa hediyesi, bir kez daha konuşulacak. Önümüzdeki hafta içinde yapılması planlanan olağan divan kurulu toplantısı, genel kurul havasında geçecek.

GENEL KURULA HAZIRLIK

Başkan Elmas, menajerlere ödenen komisyonlar ile ilgili üyelere bir kez daha sunum yapacak. İlk toplantının aksine bu kez soru-cevap kısmı da olacak. Toplantının önemi ise katılacak isimler.

Koltuğunu Domenec Torrent'e devreden Fatih Terim'in divana katılacağı konuşuluyor. Tepki çeken komisyon sürecinin yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, birer konuşma yaparak iddiaları yanıtlayacak. Bu toplantı aynı zamanda genel kurula hazırlık özelliğini taşıyor.