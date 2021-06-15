Djokovic başarıya doymuyor! Zirvenin tek hakimi…

ERKEK tenisinin 1 numarası Novak Djokovic, tüm dünyada Roger Federer ve Rafael Nadal kadar sevilmese de tarihin en iyisi olma yolunda

hızla ilerliyor. 2021'de Avustralya Açık sonrası Fransa Açık'ta da mutlu sona ulaşan 34 yaşındaki Sırp raket kariyerindeki toplam

Grand Slam şampiyonluğu sayısını 19'a çıkarıp Federer ve Nadal'a bir adım daha yaklaştı.

FEDERER’İ GEÇMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

4 majör turnuvayı 1'den fazla kez kazanan ilk isim olan Djoker'ın formunu sürdürmesi halinde kendisinden 5 yaş büyük olan Federer'i geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Dünya sıralamasında 1 numarada en çok oturan (325 hafta) isim olan, ATP Tour ve Grand Slam'lerde 20'den fazla rekoru elinde bulunduran Nole, tüm zamanların en çok kazanan tenisçisi unvanına da sahip.